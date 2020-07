Farid Bang: Lemmer stützt Geisel

26. Juli 2020

Zur aktuellen Diskussion merkt Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Spitzenkandidat der FREIEN WÄHLER Düsseldorf an: „Die Intuition von Thomas Geisel in Sachen Farid Bang war und ist richtig. Die auffälligen Altstadt- und Treppenbesucher erreicht man nicht mit Presseerklärungen in Schlips und Anzug, sondern nur mit einer Ansprache, die sie auch verstehen und vor allem verstehen wollen.

Nichts desto trotz müssen die Ordnungskräfte der Stadt aufgestockt werden und deutlicher Präsenz zeigen.“

Foto: duesseldorf.de, 22.07.2020, https://www.youtube.com/watch?v=6RQz5Ltjpp8