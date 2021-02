19.02.2021, 13:25 Uhr

Sonniges Wochenende:

OSD kontrolliert Coronaschutz

Die Coronaschutzbestimmungen sollten auch am kommenden,

sonnigen Wochenende eingehalten werden. Darauf weist das

Ordnungsamt der Landeshauptstadt hin.

Grundsätzlich gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

in der Düsseldorfer Innenstadt. Besonders mit Blick auf die Virusvariante

B 1.1.7 appelliert die Stadt zum Schutz vor der Ansteckung mit dem

Corona-Virus, Abstandsregeln einzuhalten, die Mund-Nasen-Bedeckungen

zu tragen und die Kontaktbestimmungen einzuhalten.

Die Außendienstkräfte des OSD sind am Wochenende verstärkt im Einsatz.

Verstöße gegen die Coronaschutzbestimmungen werden durch die Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes konsequent geahndet.

Gemeinsam mit der Polizei werden sie besonders in der Innenstadt, dazu zählt

auch die Altstadt, darauf achten, dass die geltenden Kontaktbeschränkungen

eingehalten werden.

Nähere Informationen zur geltenden Allgemeinverfügung "Maskenpflicht"

stehen im Internet unter

https://www.duesseldorf.de/ordnungsamt/maskenpflicht.html

sowie im Coronaportal unter

https://corona.duesseldorf.de/gebiete-maskenpflicht.

Auf der Seite sind auch Karten zu den einzelnen Gebieten verlinkt.

Eine Übersichtskarte der Maskenpflichtgebiete kann unter

https://corona.duesseldorf.de/karte-masken

abgerufen werden.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Die aktuellen Coronazahlen

Mit aktuellem Stand wurde - seit dem 03.03.2020 - bei insgesamt

16752 (+69) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion

mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut der Information des

Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 680*

Personen in Düsseldorf infiziert.

Von den Infizierten werden 92 in Krankenhäusern behandelt, davon

16 auf Intensivstationen. 15800* Düsseldorferinnen und Düsseldorfer

sind inzwischen genesen. 266 (+3) Menschen, die mit dem Coronavirus

infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben.

Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen

derzeit in Düsseldorf bei 51.8 (Vortag: 45.3) - dieser Wert gibt die Zahl

der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten 7 Tagen pro

100000 Einwohner an.

+

Abstrichzahlen

Am 19.02.2021, wurden 31 Abstriche in der städtischen Diagnosepraxis

vorgenommen. Im städtischen Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt

119 Abstriche genommen. Dazu kommen 82 weitere Abstriche, die durch

den mobilen Service vorgenommen wurden.

Insgesamt wurden in den zwei städtischen Einrichtungen sowie durch den

mobilen Service bisher 103198 Abstriche vorgenommen.

+

Impfzahlen

Am 19.02.2021 wurden in Düsseldorf 1004 Personen geimpft.

Darunter sind 984 Personen, die ihre erste und 20 Personen,

die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27.12.2020

sind in Düsseldorf 25454 Menschen geimpft worden, davon

haben 10337 ihre erste und zweite Impfung erhalten.

Insgesamt wurden so bis zum heutigen Tag 35791

Impfungen vorgenommen.