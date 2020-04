Anlässlich der aktuellen Situation bestehen bei Senior in Düsseldorf viele Fragen, Sorgen sowie Nöte. Um diesen zu begegnen und die Menschen bestmöglich zu unterstützen, haben die „zentren plus“ der Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e.V. ein „Sorgentelefon“ eingerichtet.



Ab sofort beraten erfahrene Mitarbeiter unter der Telefonnummer 0211/ 600 25 17 79

montags bis freitags von 9 bis 11 und 12 bis 14 Uhr.

Die Kollegen nehmen sich der Sorgen der Senioren an, bieten Hilfestellung, leiten weiter und beraten bei akuten Problemen.

Wir bitten um Verständnis, falls es wegen der großen Zahl an Anfragen zu Verzögerungen bei der Beantwortung kommen sollte.