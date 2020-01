Lohausen/Wittlaer. Wegen Bauarbeiten ist das Abbiegen von der Klaus-Bungert-Straße in die Flughafenstraße nicht möglich – ab Montag, 13. Januar, 8 Uhr, für etwa sechs Wochen. Davon betroffen sind die Buslinien SB51, 721, 760 und 896. Die Busse fahren stadteinwärts in Richtung Wittlaer ab der Haltestelle „Flughafen Terminal A/B/C“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Flughafenverwaltung“ wird auf die Peter-Müller-Straße in Höhe der Hausnummer 26 verlegt.

Information:

Aushänge an der betroffenen Haltestelle und Durchsagen in den Bussen informieren die Kunden. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.