Das beliebteste Museum in Düsseldorf

Der Aquazoo - Löbbecke Museum bezog 1987 ein neues Quartier im Nordpark. Er knüpfte damit an die Tradition des 1876 gegründeten Zoos an. Dieser wurde nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg trotz intensiver Bemühungen nicht wieder aufgebaut. Nur noch der Zoopark und das sogen. Zooviertel erinnern an ihn.

Das Gebäude im Nordpark

Foto: © Margot Klütsch

1948 wurde im Hochbunker gegenüber dem Eisstadion zusammen mit der naturkundlichen Sammlung des Apothekers Theodor Löbbecke das erste Aqarium untergebracht.

Foto: © Margot Klütsch

Löbbecke hatte seine Sammlung der Stadt mit der Auflage vermacht, sie zum Grundstock eines Museums zu machen. Das erste Löbbecke Museum wurde 1904 an der Rheinwerft eröffnet.

Eine ungewöhnliche Verbindung

Foto: © Margot Klütsch

Fossilien aller Art, Skelette und daneben die Wunderwelt exotischer Fische und Korallen: Das sind die beiden Schwerpunkte im Aquazoo. Und diese ungewöhnliche Verbindung wurde zu einer Erfolgsgeschichte. Naturkundemuseum und Aquarien bilden einen gemeinsamen Erlebnisraum rund um das Thema Wasser.

Foto: © Margot Klütsch

Ein spannender und informativer Rundgang führt die Besucher durch unterschiedliche Themenräume. In ihnen wird die faszinierende Geschichte der Lebewesen anschaulich präsentiert: Von der Entstehung im Wasser, der Ausbreitung im Meer, der Eroberung der Süßgewässer bis zur Besiedlung aller Lebensräume an Land.



Foto: © Margot Klütsch

Die Fotos entstanden unmittelbar vor dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr, als der geplante Schorchel-Urlaub in weite Ferne rückte. Seit dem 10. März 2021 ist das Museum wieder geöffnet - niemand weiß, wie lange! Deshalb wünsche ich viel Freude wenigstens bei der virtuellen Besichtigung.

Infos zum Besuch und zum Museum gibt es HIER.