Busfahrt

der Ehrenamtler

8. September 2019

nach Maastricht/Holland

Wenn in meiner Kirchengemeinde ehrenamtlich gearbeitet wird,

dann wird das auch entsprechend honoriert! Schon vor Wochen

habe ich mich für diese Reise angemeldet!

Wir hatten die Wahl, an 3 verschiedene Bootsfahrten teilzunehmen

und mussten uns dafür im Vorfeld - mit Anmeldung und kleiner Gebühr -

für eine der 3 Möglichkeiten entscheiden!

Da kam für mich eigentlich nur die 2. Tour infrage!

Erstens, weil ich da am wenigsten laufen musste und zweitens, weil es auf

der zweistündigen Schifffahrt leckere Pfannekuchen zu essen gab!

Wegen einem Erlebnis, das mich ins Krankenhaus brachte, habe ich auf

den Gottesdienst zuvor leider verzichtet!

So fand ich mich zeitig genug am Treffpunkt Heyestraße/Dreifaltigkeitsstraße ein!

Die Busse - von denen ich dachte, sie seien schon vor Ort - ließen noch etwas auf

sich warten! So gesellte ich mich erst einmal zu den anderen und kam mit einer

Frau (die ich vom Ehrenamt kannte) ins Gespräch!

Da wir beide ohne Begleitung waren, beschlossen wir, im Bus zusammen zu sitzen!

Zwei Busse trafen dann doch bald ein und die Fahrt nach Holland konnte starten!

Fröhlich fuhren wir dann nach Holland...

und kamen alle recht pünktlich an! Die erste Gruppe - die die längste Tour vor sich hatte - musste recht zügig zum Schiff gehen! Wir hatten noch etwas Zeit und konnten ganz in der Nähe vom Anleger eine Erfrischung zu uns nehmen! Das hatte ich auch nötig! Für mich war der Weg vom Bus bis zum Schiff schon etwas zu lang!

Aber, als es auch für uns soweit war, an Bord zu gehen, konnte ich mich ausruhen und erholte mich recht schnell! Und bald schon gab es leckere Pfannekuchen und das so viel, wie man wollte! Nebenbei wurde uns allerhand an interessanten

Sehenswürdigkeiten geboten!



Als unsere Schifffahrt dann dem Ende entgegen ging...



machten wir (Margret und ich) uns mit anderen - die schlecht zu Fuss sind - auf den Weg! Nicht wie geplant zu einer bekannten Kirche um dort am Abendgottesdienst teilzunehmen, sondern den kürzeren Weg zurück zu den Bussen, die wir schon von weitem sahen!

Etwas Zeit für gemütliche Wege und eine Erfrischung im Cafè hatten wir noch!

Natürlich wurden auch Fotos geschossen! Etappenweise ging es zum Bus und bald schon gesellten sich die anderen zu uns! So konnten wir alle pünktlich unsere Heimreise antreten! Die Stimmung in den Bussen war toll und alle machten einen zufriedenen Eindruck!

Zu Hause angekommen waren sich alle einig:

Das war eine wundervolle kleine Reise!!!