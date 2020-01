Gleich am ersten Wochenende des neuen Jahres stand eine Vielzahl von Turnieren für die Billardspieler des BC Colours Düsseldorf an.

Jugend Landesmeisterschaft der U15 des BLMR

Laurens Kiani spielte bei der Jugend-Landesmeisterschaft in der Altersklasse U15 gleich in 2 Disziplinen um die Qualifikation zur Deutschen Jugendmeisterschaft. In Bergisch Gladbach spielte sich der 10jährige erst im 8-Ball und einen Tag später im 9-Ball bis ins Endspiel. Dort traf er jeweils auf Fabrizio Ingrasci (BSC Shooters Mettmann), den er in der Vorrunde jeweils besiegt hatte.

Im 8-Ball Finale hatte der Düsseldorfer mit 3-4 das Nachsehen und am zweiten Tag der Landesmeisterschaft musste er sich Fabrizio mit 1-5 im 9-Ball geschlagen geben. Die zweiten Plätze reichten jedoch aus, um sie für die DJM zu qualifizieren. So fährt der Youngster in den Osterferien für insgesamt 3 von 4 Disziplinen nach Bad Wildungen. Im November hatte er sich bereits den Titel im 10-Ball gesichert.

Spielplan 8-Ball U15

Spielplan 9-Ball U15

14.e Grand-Prix der Damen und Ladies

Die Damen und Ladies spielten am Samstag in Tostedt um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im 14.1endlos. Wienke Thamsen erreichte das Halbfinale. Nachdem sie sich Im Viertelfinale gegen Denise Steinmetz (PBC Phönix Büttelborn) mit 75-51 durchgesetzt hatte, erwies sich die spätere Siegerin, Veronika Ivanovskaia (1. PBC Wedding) als eine Nummer zu groß. Die DM-Quali hatte die Kreisligaspielerin trotz der 11-75 Niederlage in der Tasche.

Spielplan Grand-Prix

14.1endlos Verbandsmeisterschaft des PBVM der Herren und Senioren

Die Herren und Senioren spielten am Samstag in Wuppertal ebenfalls im 14.1endlos um die Verbandsmeisterschaft der Poolbillard Verbandes Mittleres Rheinland. Bei den Senioren erreichte Carsten Sliwka Platz 4. Bei den Herren wurde Michael Kremser sechster.

Spielplan 14.1e Herren

Spielplan 14.1e Senioren

Homepage des BC Colours Düsseldorf

BC Colours auf Facebook

BC Colours auf YouTube