Jetzt ist es schon wieder

1 Woche her...

dass der Veedelszoch in Düsseldorf-Gerresheim

leider wegen Sturmwarnung und Regenschauer

ausgefallen ist!



In diesem Beitrag hatte ich berichtet, wie es war!

Und nun erzähle ich, was ich mit dem angefangenen Tag machte!

In Trauer versinken bringt ja nix! Also, Freundin angeschrieben, was

der SSV Knittkuhl (da ist sie stark eingebunden) denn nun so macht!?!

Antwort: "Wir feiern gleich im Vereinsheim! Kannst vorbei kommen!"



Na, was soll ich sagen... da bin ich natürlich gerne hin gefahren! ;-) HELAU!

Bin dann über die Quadenhofstraße, wo mittlerweile völlig TOTE HOSE war

Richtung Kölner Tor und Rathaus! Da tobte noch voll das Leben! Hunderte

Karnevalsjecken ließen sich das Feiern und die Gute Laune nicht verderben!

Im Schritttempo fuhr ich zwischen ihnen durch! Am Rathaus vorbei, Richtung

Gerresheimer SANA Krankenhaus und dann rechts hoch Richtung Knittkuhl!

In Knittkuhl und am Vereinsheim angekommen...

wurden erst mal Susanne und ihr Vater begrüßt! Dann ein Schlücksken auf das

Wohl getrunken und sich nett unterhalten! Bald danach gab es das Essen! Was

es alles Leckeres gab, ist auf den Fotos zu sehen! Es war liebevoll angerichtet

und vorzüglich zubereitet! Hätte vielleicht noch mehr gegessen! Doch mich

erreichte ein Anruf aus dem engsten Familienkreis! Meine Hilfe; besser mein

Auto wurde benötigt denn die junge Frau kam nicht mit Öffentlichen VK aus

Düsseldorf raus, weil ein Baukran umgestürzt war und alles blockierte!

Von Oberhausen nach Düsseldorf-Rath war schon ein Drama! Und sie musste

nach Kaarst zur Arbeit! So bin ich da hin, fuhr nach Hause und gab mein Auto

bis Montag Mittag ab!



Schön war es in Knittkuhl und ich sage allen von Herzen DANKE!!!

Wie ich auf der Facebookseite der SAUBANDE gelesen habe, findet der

GERRESHEIMER VEEDELSZOCH nachträglich noch statt; höchstwahrscheinlich!

DATUM: 26. April 2020

Näheres dazu hier zu sehen! (Drück mich)! Bis dahin alles Gute und HELAU!!!