„Die Konzerte, die wir bisher unter Corona-Bedingungen veranstaltet haben, waren allesamt erfolgreich und natürlich wünschen wir uns das auch für das Konzert am kommenden Sonntag“, sagt der künstlerische Leiter der Konzertreihe ‚reeserviert‘ im Bürgerhaus Rees, Heiner Frost.

Zu Gast sind am 6. September diesmal der Klarinettist Wolfgang Güdden sowie der Bratscher Frederik Geene und die Pianistin Anja Speh. Der Titel des Konzertes: „TR!O“. Auf dem Programm stehen Stücke von Mozart, Max Bruch und Julius Röntgen – drei höchst unterschiedliche Trios werden also zu hören sein. Frost: „Die Besetzung mit Klarinette, Viola und Klavier ist klanglich sehr reizvoll. Dazu kommt, dass sie nicht wirklich oft im Konzert zu erleben ist.

Das TR!O kennt sich übrigens nicht nur von den Proben. Alle drei unterrichten an der Kreismusikschule Kleve. Für Pianistin Anja Speh geht mit dem Konzert ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: „Diese Besetzung gehört wirklich zu meinen Lieblingsbesetzungen, und ich bin sehr froh, dass wir das hinbekommen haben."

Auch für das Konzert am 6. September um 17 Uhr im Bürgerhaus ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen sind entweder unter Tel.: 02851/51555 oder per E-Mail an tourist.information@stadt-rees.de möglich und sollten bis Sonntag, 6. September, 12 Uhr, vorliegen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Im Anschluss wird um eine Spende gebeten.