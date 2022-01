Die Vertreter der Kreisbauernschaft Kleve kamen jüngst mit den Fraktionen des Kreistags Kleve in Emmerich-Elten zusammen, um den aktuellen Entwurf des in Aufstellung befindlichen Landschaftsplans Emmerich-Kleve zu besprechen.

Die landwirtschaftlichen Berufsvertreter fürchten Einschränkungen in der Bewirtschaftung ihrer Flächen durch die Ausweisung von zusätzlichen Naturschutzgebieten und merkten verschiedene mögliche Probleme in der Gewässerunterhaltung an.

Wettbewerbsnachteile der Landwirtschaft vor Ort

Gerade der Nordkreis Kleve ist bereits durch erhebliche Ausweisungen an Naturschutzgebieten geprägt und führt zu Wettbewerbsnachteilen der Landwirtschaft vor Ort. So sei die Ausweisung von Ackerland als Naturschutz fachlich wertvolle Schutzgebiete nicht mehr nachvollziehbar und es werde zusätzlich der am unteren Niederrhein vorhandene Kooperationsgedanke, der vertraglich abgesichert ist, in Frage gestellt.

Bedenken näher gebracht

„Es ist schön, dass wir als Landwirte Gelegenheit hatten, unsere Bedenken den politisch Verantwortlichen vor Ort näher zu bringen und zu sensibilisieren. Durch den Landschaftsplan werden Flächen in Emmerich, Kleve und Bedburg-Hau unter Schutz gestellt und insofern müssen die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten haben“, so der Kreisvorsitzende Michael Seegers. Die Beteiligten werden auch in weiterem Verlauf des Aufstellungsverfahrens in Kontakt bleiben.