Am 3. Juli 2020 hat der Vorstand der BürgerGemeinschaft Emmerich (BGE) bei einem Pressegespräch in den Eltener Ratsstuben ihren Bürgermeisterkandidaten Diplom-Verwaltungswirt Joachim Sigmund und das Wahlprogramm für die kommende Kommunalwahl am 13. September 2020 vorgestellt. 📑



Die Themenschwerpunkte des Wahlprogramms sind die Richtschnur der BGE für das kommunalpolitische Handeln bis zum Jahr 2025. Das achtseitige Wahlprogramm der BGE gibt es ab sofort zum Download. https://www.bgemmerich.de/Kommunalwahl-2020/Unsere-Themen/💻 Jetzt heißt es am 13. September 2020 in Emmerich am Rhein: Sigmund und BGE wählen!