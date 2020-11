Einstimmig und ohne Gegenstimmen konstituierte sich heute der Emmericher Stadtrat und seine Ausschüsse. Das alte und neue AfD Stadtratsmitglied Christoph Kukulies wurde nun einstimmig parteiübergreifend durch die Mitglieder des Rates in fünf Ausschüsse gewählt. Nicht nur beratend, sondern mit vollen Stimmrecht als Einzelratsmitglied der AfD wird er in Zukunft neben der Ratssitzung auch im Haupt- und Finanzausschuss, im Ausschuss für Stadtentwicklung, im Sozialausschuss, im Kulturausschuss und im Betriebsausschuss Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein tätig werden.

"Neben dem Rat in fünf Ausschüssen zu sitzen ist schon eine Herausforderung, auch zeitlich!", so Kukulies. "Ich nehme den Wählerauftrag sehr ernst und werde mein Bestes für unsere Stadt und ihre Einwohner geben."