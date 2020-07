Die diesjährige Wallfahrt Rees-Kevelaer findet am Wochenende 29. und 30. August statt. Aktuell haben sich die Organisatoren getroffen und möchten mit und trotz Auflagen auch in diesem Jahr die 377. Wallfahrt stattfinden lassen.

„Ich bin, wo Du bist“ lautet das diesjährige Wallfahrtsmotto. Die Einzelheiten zum Ablauf der Rad- und Fußpilger entnehmen Interessierte dem Programm auf der Homepage st-irmgardiswallfahrt.de und den Handzetteln, die in der Kirche ausliegen.

Anmeldung ist vorab erforderlich

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird um eine vorherige Anmeldung über kontakt@st-irmgardiswallfahrt.de oder mit den Anmeldekarten, die in der Reeser und Millinger Kirche ausliegen gebeten. Für den Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist ein Mund-Nase-Schutz mitzuführen.

In den folgenden Wochen hängt in der Reeser Kirche bei der Gottesmutter ein Sorgenrucksack. Dieser soll mit allen Sorgen, Nöten und Danksagungen auf den Weg nach Kevelaer mitgenommen werden. Der Rucksack wird dann in Kevelaer dem Klarissenorden als Gebetsintention übergeben.

In den letzten Jahren wurde diese Aktion sehr gut in Anspruch genommen, daher hoffen die Wallfahrtsorganisatoren wieder auf eine positive Resonanz und einen gut gefüllten Rucksack.