Am 29. und 30. August findet die alljährliche Fußpilgerwallfahrt von Bienen nach Kevelaer und zurück statt.

Im vergangenen Jahr sind Thomas Gebbing und Jens Ricken auf eigenen Wunsch aus dem Organisationsteam ausgeschieden. Nun geht es weiter. Der „alte Hase“ Clemens te Baay freut sich, dass seine Brüder Lutz und Tim die Aufgaben übernehmen.

Am 29. August um 5 Uhr ist der Auftakt zur Wallfahrt unter dem Motto „Ich bin, wo Du bist“ in der St. Cosmas und Damian Kirche in Rees-Bienen. Die Wallfahrt findet unter den aktuellen Corona-Auflagen statt und somit ist mit Einschränkungen zu rechnen. Für den Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist ein Mundnasenschutz mitzuführen.

Um den geltenden Pandemieregeln entsprechen zu können, ist eine Anmeldung bis zum 22. August erforderlich. Anmeldungen und Fragen sind unter Tel.: 0176/22381837 möglich. Alternativ ist auch eine Anmeldung mit Angabe der Namen und der Adressen per E-Mail an timtebaay@gmail.com möglich.

Foto: Veranstalter