TEBA in Emmerich für Bestleistung ausgezeichnet

Der Bosch Car Service Teba aus Emmerich hat in diesem Jahr an einem verdeckten Werkstatttest teilgenommen und nun zum zweiten Mal mit einer Bestleistung von 100 % abgeschlossen. Mit diesem hervorragenden Ergebnis zählt der Betrieb, laut der überreichten Urkunde von Bosch, zu den Spitzenbetrieben der Organisation. Bei diesem Test, den die DEKRA im Auftrag von Bosch durchgeführt hat, wurde außer dem Auffinden von sechs Fehlern am Fahrzeug, auch die telefonische Terminvereinbarung, Fahrzeugannahme und -rückgabe sowie die korrekte Abrechnung bewertet.

Die TEBA von Konrad Lindemann existiert sein 30 Jahren, seit 20 Jahren am aktuellen Ort und hat zehn Mitarbeiter.

Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg / Dirk Kleinwegen