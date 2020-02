Heute Abend wird Fußball gespielt. Am 16. Spieltag der Frauen-Bundesliga ist die SGS Essen am Freitag, 28. Februar 2020 um 19.15 Uhr im Karl-Liebknecht Stadion in Potsdam beim brandenburgischen Vertreter der Liga, dem 1. FFC Turbine Potsdam, zu Gast.



Die Essenerinnen, die mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen perfekten Start in das Jahr 2020 hingelegt haben, treffen auf einen direkten Konkurrenten um den vierten Tabellenplatz. Derzeit liegt die SGS mit vier Punkten Vorsprung auf Platz vier, Potsdam auf fünf.

Im Karl-Liebknecht-Stadion wird es die Mannschaft von SGS Cheftrainer Markus Högner mit einem Gegnerzu tun bekommen, der ein hohes Tempo geht, robust in den Zweikämpfen ist und bis in die Haarspitzen motiviert sein wird.

Die Zuschauer werden unter Flutlicht zwei Mannschaften erleben, die sich auf Augenhöhe befinden.

Es wird mit Sicherheit ein gutes und spannendes Frauen-Bundesligaspiel, in dem beide Teams alles in die Waagschale werfen werden.

Das Hinspiel am fünften Spieltag der Saison 2019/2020 konnte die SGS Essen mit 2:0 (1:0) im Stadion Essen für sich entscheiden. Die Treffer für die SGS erzielten DFB-Stürmerin Lea Schüller (44.) und Jacqueline Klasen (76.).

SGS Chef-Trainer Markus Högner ist sich sicher: „Die Potsdamer sind schleppend in die Saison gestartet, haben aber inzwischen einen guten Rhythmus gefunden. Uns wird ein hochmotivierter Gegner erwarten, der auch mindestens den vierten Tabellenplatz am Ende der Saison erreichen will."