Zum Jahresabschluss wartet auf den VC Allbau ein harter Brocken. Am heutigen Samstagabend empfangen die Essenerinnen in der 2. Volleyball Bundesliga den Vorjahresmeister aus Borken zum letzten Heimspiel des Jahres. Trainer Marcel Werzinger wünscht sich zum Jahresabschluss eine entsprechende Kulisse. Spielbeginn in der Sporthalle Bergeborbeck ist um 19 Uhr.

Zehn Spieltage sind in der 2. Volleyball Bundesliga Nord absolviert. Nur fünf Punkte trennen den Tabellenzwölften VC Allbau Essen und den Tabellenvierten TSV Bayer 04 Leverkusen. Lediglich das Spitzentrio Stralsund, Borken und Berlin konnte sich absetzen.

Unterstützung von der Tribüne

Wenn der Mannschaft um Kapitän Lena Verheyen erneut eine Überraschung gelingen soll, ist die Unterstützung von der Tribüne unabdingbar.

Trainer Marcel Werzinger wünscht sich zum Jahresabschluss eine entsprechende Kulisse: "Mit unseren Zuschauern im Rücken konnten wir Stralsund und Leverkusen schlagen. Gegen BBSC immerhin lange mithalten. Vielleicht gelingt uns die nächste Überraschung gegen Borken?".

Einlass an der Friedrich-Lange-Straße ist um 18 Uhr, die erste Aufgabe erfolgt dann eine Stunde später. Geht die Siegesserie der Allbau-Spielerinnen auch gegen den Vorjahresmeister weiter? Foto: Tom Schulte