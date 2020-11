Weihnachtsbeleuchtung sorgt für Glanz in Kettwig

Sterne und Lichterketten bringen vorweihnachtliche Stimmung in der doppelt tristen Jahreszeit in das Dorfzentrum von Kettwig

Stimmen zu der Weihnachtsbeleuchtung :

„Mit der Weihnachtsbeleuchtung möchten wir auch ein Signal setzen: Wir Kettwiger schaffen das! Schon im Frühjahr hatten wir mit diesem Slogan „ Kettwig hält zusammen ( auch als hashtag bekannt ) dazu aufgerufen, die lokalen Händler zu unterstützen und – unter Berücksichtigung des Coronaschutzes – vor Ort zu kaufen.

Mit vielen "Wows" und "Ohs" gehen die Lichter an und liefern nun die richtige Atmosphäre für einen Einkaufsbummel in der Adventszeit in Kettwig

Frohe Vorweihnachtszeit wünscht Kettwig