Die Organisatoren von der Nachbarschaftshilfe scheinen es geahnt zu haben, als sie vor vier Wochen nochmal zur Unterstützung aufgerufen und so acht neue Helfer gewonnen haben. Jetzt sind sie in der glücklichen Situation, auch unter den verschärften Bedingungen Hilfsbedürftigen unter die Arme greifen zu können.

Seit März organisiert die Initiative unter der Schirmherrschaft des Lions Clubs "Cosmas et Damian" Einkäufe und Alltagshilfen von Kettwigern für Kettwiger. Zu Beginn der Coronapandemie richteten sich die Angebote der Nachbarschaft vor allem an Menschen in Quarantäne, viele Näherinnen unterstützten die Helfer mit der Produktion von Mund-Nasen-Schutz, für die die Nachbarschaft auch Stoff und Kleinmaterial beschaffte. Bei Einführung der Maskenpflicht besorgte die Initiative 5.000 Masken für Kettwig. Bald wurde klar, dass es in Kettwig einige dauerhaft Hilfsbedürftige gibt, die für jede Unterstützung dankbar sind. Vielen wird regelmäßig geholfen und weil man bemüht ist, immer die gleichen Helfer einzusetzen, haben sich schon eine Reihe von persönlichen Verbindungen entwickelt. Die Zahl der Haushalte, die in den nächsten Tagen auf Unterstützung angewiesen sein wird, dürfte zunehmen. Die Initiative zeigt sich gut vorbereitet: „Wir haben noch freie Kapazitäten und können dem steigenden Bedarf auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch gerecht werden“, sagt Peter Fütterer, der die Nachbarschaft vor neun Monaten ins Leben gerufen hat.

Die Helfer kommen aus allen Bevölkerungsgruppen; Studenten, die an Wochenenden zu Hause sind, Berufstätige, die noch nach der Arbeit einen Einkauf übernehmen, Hausfrauen und -männer, die mit dem eigenen Einkauf auch für einen Nachbarn Besorgungen erledigen.

Jeder Helfer erhält zunächst eine Regel- und Hygieneeinweisung, wird mit notwendigen Schutzausstattungen versehen und erhält nach der Registrierung einen Helferausweis.

Hilfesuchende und Helfer können sich von Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr unter der Telefonnummer 4000 in Kettwig melden.