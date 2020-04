In der Nacht zum Mittwoch, 8. April, ist in Kupferdreh ein Flächenbrand gemeldet worden. An der Ludscheidstraße brannte auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern trockenes Laub und Totholz an verschiedenen Stellen. Die Feuerwehr war mit drei Löschfahrzeugen, unterstützt durch die Freiwillige Feuerwehr Kupferdreh, vor Ort. Mit mehreren Rohren brachten die Retter das Feuer rasch unter Kontrolle.

Brandnachschauen in der Nacht gegen 4 Uhr und abschließend morgens unter Einsatz einer Wärmebildkamera verliefen ohne Auffälligkeiten.

Aktuell ist die Lage so, dass frische Vegetation, die trockenes Material überdecken könnte, noch nicht gewachsen ist. Die Bäume sind noch nicht belaubt, die Sonne trifft ungehindert auf den Boden und trocknet ihn aus. Die Brandursache ist bisher ungeklärt.