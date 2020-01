Auch in diesem Jahr feierte die GKG Gemütlichkeit Essen-Heisingen 1882 e.V. ihre Galasitzung im ausverkauften Saal des Pfarrzentrums St. Georg. Dank des tollen Bühnenprogramms und der großartigen Künstler war die Stimmung wieder grandios. Auch das Kinderprinzenpaar der Stadt Essen Tollität Prinz Noah I. und seine Lieblichkeit Prinzessin Assindia Jillian-Alica I. besuchten an diesem Abend zur großen Freude von Organisatoren und Gästen die jecke Veranstaltung. Blumenkönigin der GKG Heisingen wurde mit 345 Tulpen Vanessa I., die ihren Mann Jens I. zu ihrem König wählte. Zur Seite steht dem Königspaar ab sofort Ehrendame Melanie und Adjutant Christian. Karten für die nächste Galasitzung am 9. Januar 2021 sind ab sofort bei Melanie Möhlen unter 0163/47 36 296 erhältlich. Fotos: Janz