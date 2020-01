Am Samstag, 22. Februar, geht es wieder rund in der Comeniushalle in Burgaltendorf. Die Große Karnevals-Kostümnacht der AKG Burgaltendorf verspricht auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm. Die jecke Veranstaltung startet um 18.55 Uhr - Einlass ist ab 17.30 Uhr. Mit von der Partie sind diesmal unter anderem die Tanzgruppe der N 11, die Musikgruppe "Original Eschweiler", die Band "Spökes" sowie das Akrobatik-Duo "Die Farellos". Freuen dürfen sich die Gäste des Weiteren auf das Comedyprogramm von Thorsten Bär und den Gardetanz der Tanzgruppe Grün-Weiß Schlehbusch. Auch eine Lasershow wird für einen unvergesslichen Abend sorgen. Zur anschließenden Partynacht spielt erneut die Begleitband "Musik Transfer" auf. Karten gibt es bei der Bäckerei Gräler, Alte Hauptstraße 16, oder bei Hans-Bernd Neuhaus unter 0171/ 80 51 276.

Archivfoto: Lukas