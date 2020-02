Der 148. Kupferdreher Rosenmontagszug steht in den Startlöchern: Am 24. Februar, startet der jecke Umzug wie immer um 16 Uhr 11. Das diesjährige Motto lautet: "Karneval NUR für Euch".

Start ist an der Kupferdreher Straße, Ecke Hinsbecker Berg.

Zugstrecke durch Kupferdreh

Die Zugstrecke verläuft von der Kupferdreher Straße bis nach der Abzweigung Deilbachbrücke. Zugauflösung ist Kupferdreher Straße nach Abzweigung Möllneyer Ufer. Die Ausfahrt erfolgt über die Nierenhofer Straße.

Damit der 148. Kupferdreher Rosenmontagszug ohne Probleme und zu aller Freude, ungehindert durch Kupferdreh ziehen kann, ist auf der Kupferdreher Straße am Rosenmontag absolutes Halteverbot. Die Verkehrszeichen werden 48 Stunden vorher wirksam gemacht.

Zusätzlich ist die Kupferdreher Straße ab 14 Uhr für den Verkehr gesperrt. Falschparker müssen mit Abschleppen rechnen.

Halteverbote entlang der Zugstrecke

Um den öffentlichen Nahverkehr zu gewährleisten, ist auf der Straße Kampmannbrücke auch ein absolutes Halteverbot eingerichtet.

Stadt und Polizei richten den Appell an die Besucher, zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsempfindens auf das Mitführen von großen Taschen und Rucksäcken zu verzichten. Kamelle und Jute-Beutel vertragen sich gut.

Der Parkplatz Schwermannstraße ist Rosenmontag gesperrt. Dort ist die Einsatzzentrale vom Deutschen Roten Kreuz.

Die Polizei und der Festausschuß Kupferdreher Karneval bedanken sich für das Verständnis der Kupferdreher Bürger und wünschen allen einen schönen Rosenmontag.