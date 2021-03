Sonntag in Corona-Zeiten

Sonntagnachmittag

Ich sitze in der Sonne und spüre die frühlingshaften warmen Strahlen.

Blauer Himmel…der letzte Februartag…und das zweite Jahr mit Corona!

Spaziergang …heute lieber nicht…zu voll !

und mit Maske…nee ….keine Lust.

Also frische Luft zu Hause in der Sonne…ein Buch in der Hand…

doch wie so oft gehen meine Gedanken auf Wanderschaft …

Ich sehe mich auf einer Terrasse im Urlaub am See sitzen…

die südliche Sonne und der warme Wind umhüllen mich sanft.

Ich sehe die Berge ringsherum…ich rieche den See, höre die Musik

und sehe entspannte Menschen in gelöster Ur!aubsstimmung….

Vogelgezwitscher holt mich aus der Erinnerung…

Wird das je wieder so sein?

Entspannt einen Cappuccino am See trinken? …abends nach einem Ausflug auf

eine Alm müde und glücklich in der Dorfgaststätte zu Abend essen und ein

Bierchen dazu…Gespräche mit anderen Urlaubern am Tisch…zusammen?

Energisch nehme ich mein Buch in die Hand und versuche, mich wieder in

den Krimi zu beamen.

Das Brummen eines Motor-Flugzeugs reißt mich aus der spannenden Handlung

und schon ist das Wort Corona präsent.

Nun geistert auch noch das Wort Impfung durch meine Gedanken…

geht dann wieder eine Normalität?

Freunde treffen…Chorsingen…Restaurantbesuch?

Und wann?

Welche Normalität?

Ich sehe den blauen Himmel und schiebe diese Gedanken beiseite

und lese meinen Krimi…

Sonntags am Nachmittag zu Hause in der Sonne …Coronazeit!