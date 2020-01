Traditionell gibt es auch in diesem Jahr in der Gemeinde St. Suitbert eine Kommunionkleiderbörse, bei der Kommunionkleidung und festliche Kindermode aus zweiter Hand angeboten werden.

Der Verkauf findet statt am 1. Februar von 10 bis 12 Uhr im Gemeindeheim von St. Suitbert, Klapperstraße 70.

Alle Eltern können ihre gut erhaltenen Kleider, Anzüge, Schuhe, Haarschmuck und diverses Zubehör am Freitag, 31. Januar, von 16 bis 18 Uhr in Kommission geben oder spenden. Der Erlös (25 Prozent der Kommissionsware, 100 Prozent der Spenden) geht, wie jedes Jahr, an das Frauenhaus Essen.

Informationen dazu geben Andrea Puke, Tel.: 0152/09411933 und Jessica Rullmann, Tel.: 0178/3426962.