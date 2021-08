Am kommenden Wochenende startet das Damen- und Herrenteam des HTC Kupferdreh in die neue Feldhockeysaison. Für den HTC steht die neue Saison unter keinem guten Stern. Bekanntlich wurde der Kunstrasenplatz am Eisenhammer, die Heimspielstätte des HTC, beim Hochwasser im Juli komplett unter Wasser gesetzt und unterspült, so dass er bis zur Komplettsanierung voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres unbespielbar ist. Die Teams des HTC sind derzeit auf die Unterstützung der benachbarten Vereine angewiesen. So tragen beispielsweise die Herren ihr Training beim HC Velbert aus, die Damen beim Etuf. Allerdings können die Einheiten logischerweise nicht im gewohnten Umfang ausgetragen werden. Trotzdem ist der HTC für jede Unterstützung und jede angebotene Zeit der benachbarten Clubs mehr als dankbar.

Die Damen beginnen die Saison in der 1. Verbandsliga am kommenden Sonntag um 16 Uhr mit einem Heimspiel gegen Club Raffelberg IV. Die Begegnung findet auf der Anlage des HC Velbert an der Poststraße statt. Neu im Team von Trainer David Ortmann sind Mariebelle Fromhold, Nathalie Bauer, Laura Mühlenberg und Katja Sandgathe, die alle aus der eigenen Jugend stammen. Der Klassenerhalt ist das Ziel für David Ortmann, der den Nachbarn ETB Schwarz Weiß Essen als Aufstiegsfavoriten einschätzt.

Die Herren erwarten zum Auftakt in der 2. Verbandsliga den Rheinshagener TB um 14 Uhr an gleicher Spielstätte. Neu im Team von Spielertrainer David Ortmann sind Simon Engel, Linus Vagedes, Johannes Wortberg, Philipp Bellenberg, Oskar Mattheis und Noah Oligmüller (alle eigene Jugend) sowie Rückkehrer Fabian Lukas (Mannheim). Der HTC möchte um den Aufstieg mitspielen. Die letzten Testspiele gegen Preußen Duisburg und GW Wuppertal waren vielversprechend. Als Favorit geht für Trainer Ortmann der HC Velbert II durch.

Das Foto zeigt die stark verjüngte Damenteam des HTC.