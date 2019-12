Zu ihrem weihnachtlichen Basar hatte die Evangelische Kirchengemeinde Heisingen wie jedes Jahr in der Adventszeit in das Gemeindezentrum am Stemmering 18 eingeladen. Zahlreiche Besucher erfreuten sich an dem vielseitigen Angebot zu dem unter anderem Kleidung und Haushaltsgegenstände aus zweiter Hand, selbstgekochte Marmeladen, Weihnachtsplätzchen, kleine Geschenke und vieles mehr zählte. Fotos: Lukas