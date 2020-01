Unsere Tradition als Karnevalsverein zu erhalten ist eine unserer höchsten Aufgaben! Nicht nur das gesellige Beisammensein, auch anderen Menschen Freude zu bereiten gehört dazu. Deshalb leben wir unsere gute, alte Tradition:

DAS HAHNEKÖPPEN!

Wir, der Club der Unterernährten verwenden dazu, ähnlich dem Gänsereiten, einen Hahn.

Dies ist, den Tierfreunden gedenkend, natürlich keinen echten Hahn. Dem Gummihahn drehen wir auch nicht den Hals um, sondern wir schlagen mit einem Schwert nach ihm, bis der Kopf ab ist.

Mit dieser Methode ermitteln wir, für die nächste Session, einen neuen König/Kaiser bzw. eine neue Königin/Kaiserin.

Am Samstag dem 15. Februar 2020 um 15:11 Uhr, findet in unserem Vereinslokal Gleis 2, am Hardenbergufer 700, das Hahneköppen statt. Genauer gesagt: Auf dem Freigelände davor.

Wünschenswert wären natürlich zahlreiche Besucher und herrlicher Sonnenschein. Ob als Mitglied, Mitwirkende, Sponsor, Gast, Freund oder einfach nur als neugierig interessierter Besucher.

Nicht nur Vereinsmitglieder können sich einmal darin versuchen einen Hahn zu "Köppen". Für die Gäste gibt es zwischendurch auch dafür die Möglichkeit.

Im Namen des gesamten Vereins möchten wir alle Interessierten dazu herzlich einladen.

Wir hoffen auf ein Wiedersehen an diesem oder einem anderen Termin, oder bei irgendeiner Gelegenheit und verbleiben,

mit unserem karnevalistischen Grüßen und 3 x Kikerikii

Der Vorstand