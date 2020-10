Am Dienstagabend, 7. Oktober, kam es gegen19.20 Uhr in einer Wohnung in Kray zu einem Streit zwischen einem 45-jährigen Mann und seiner 49-jährigen Ex-Frau, in dessen Verlauf er sie mit einem Messer verletzte. Anschließend flüchtete er in Richtung eines naheliegenden Feldes.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, konnte der mutmaßliche Angreifer bisher nicht gefasst werden. Er ist weiterhin flüchtig. Nachdem Sanitäter die Frau zunächst vor Ort versorgten, wurde die 49-Jährige schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell besteht keine Lebensgefahr.

Der 45-Jährige ist etwa 1,75 Meter groß, hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild und eine Glatze. ZumTatzeitpunkt trug er einen dunkelblauen Pullover und eine dunkle Jeanshose. Das Kriminalkommissariat 11 (KK11) hat eine Mordkommission eingerichtet. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Friedhofs Schonnebeck verdächtige Feststellungen gemacht haben und Hinweise zu dem flüchtigen Mann oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0201/8290 mit der Polizei in Verbindungen zu setzen.