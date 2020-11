Eigentlich sollte man meinen,das unsere Kleingartenanlagen ein Kleinod der Gemüdlichkeit sein sollten. Weit gefehlt. Am Wochenende bei herrlichem Herbstwetter bin ich durch die Kleintieranlage durch Leithe im Sulzbachtal gelaufen.Mit Entsetzen musste ich feststellen das diese Anlage sehr verlottert aussieht. Wege sind ungepflegt, überall Moos was bei Regen zur Schlittschuhbahn werden kann. Gärten wo Zäune umfallen Unkraut überall.Bäume wuchern unkontrolliert in die Höhe.Wo schon längst hätte ein Rückschnitt erfolgt müssen.Selbst die Einfahrt und der Parkplatz sind alles andere als ein Blickfang.Eine Zechenlore die dort steht hat weis Gott schon bessere Zeiten gesehen. Müll von diversen Burgerketten liegen dort rum Mund Kondome die dort liegen zeugen von einem amüsanten Treiben. Da stellt sich mir die Frage, ob es keinen Vorstand in dieser Anlage gibt. Entweder er ist blind,oder er legt keinen Wert auf eine gepflegte Anlage.Was sehr traurig wäre. Denn schön ist anders.