Seit knapp einem Monat ist die DB-Brücke in Eiberg für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Um die Auswirkungen für den ÖPNV geht es in einer Video- bzw. Telefonsprechstunde, für die die CDU Ulrich Beul, Aufsichtsratschef der Ruhrbahn, gewinnen konnte.

Das Nahverkehrsunternehmen musste auf die Brückensperrung reagieren und und hat die Ringlinie 164/184 sowie den NE5 aufgeteilt, um das Angebot im Bereich „Hörsterfeld“ und „Albert-Schweitzer-Straße“ sicherstellen zu können. Beul steht Rede und Antwort, nimmt Kritik und Anregungen entgegen und ist an Meinungen zum künftigen Ruhrbahnservice sehr interessiert (Stichwort: Quartiersbusse). Koordiniert wird die Sprechstunde von Luca Ducree, Ratsherr für Horst und Eiberg.

Am Montag, 15. März, kann sich zwischen 19 und 20 Uhr jedermann dazuschalten. Anmeldungen und genaue Terminabsprachen per E-Mail an ducree@ju-essen.de oder unter Tel. 0157/88177032.