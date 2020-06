In den frühen Morgenstunden gab es in der Zweibachegge in Freisenbruch einen Rohrbruch, der einen Teil der Strasse aufriss und Gehwegplatten und Asphalt mitriss. Ein Riesenloch in der Fahrbahn und Unmengen Wasser schossen die Strasse herunter zur Bochumerlandstrasse.

Ein LKW der Stadtwerke, die nun vor Ort sind, brach durch die marode Fahrbahn mit den Hinterrädern ein!!

Zwischen den Häusern Zweibachegge 1 und 4 sieht es wirkich schlimm aus.

Eine Ein- oder Durchfahrt in die Zweibachegge ist nicht mehr möglich! Wie lange die Reparaturen andauern werden ist ungewiss. Auch wie lange Anwohner ohne Wasser dastehen werden!

Durch die Zufahrtabsperrung auf der Bochumer -Landstrasse verengt sich die Fahrbahn dort auf 1 Fahrspur, was wieder zu Megastaus am Morgen bis Wattenscheid führte.

Auch die Busse des VRR verspäten sich aufgrund der Staus in den Morgenstunden.