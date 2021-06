Nur unweit von Essen findet man in Bochum Stiepel Ruheorte die ich nur empfehlen kann.Die alte Dorfkirche deren Anfänge auf das 13 Jahrhundert zurückgehen, ist ein mystischer Ort. Umgeben vom alten Friedhof mit Grabsteinen aus dem 15 Jahrhundert fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt

Die Malereien im Inneren dieser Kirche sind ebenfalls dieser Zeit zuzuordnen.Nach Restaurierungsarbeiten wurden sie für die Nachwelt erhalten.

Weiter ging es per Auto, recht abenteuerlich, über kombinierte Fahrrad-Autostrassen , über Land zum Kloster Stiepel,mit seinem Klostershop und Restaurant.Der Kreuzweg im Wald ist herrlich schattig bei warmen Tagen.

Ich bin nicht gut zu Fuss- Leute- ich habe mir einen Bandscheibemvorfall eingehandelt.

Aber die kleine Wanderung dort ist gut zu schaffen.

Wir waren vor 6 Tagen dort, am Samstag.

Der Shop hatte schon geschlossen und auf die Terrasse konnte man nur mit negativen Schnelltest oder man ist vollständig geimpft.

Also..auf nach Bochum Stiepel, zum kleinen Urlaub zwischendurch