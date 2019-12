Gleich drei Märkte, die nahtlos ineinander übergehen, präsentiert der Initiativkreis City Steele in diesem Jahr. Angefangen hat alles mit dem Lichtermarkt im November, aktuell gibt es viel Programm auf und rund um die große Bühne auf dem Kaiser-Otto-Platz und nach dem Fest geht's nahtlos in den Neujahrsmarkt über.

Die ersten Stars des Neujahrsmarktes werden am Freitag, 27. Dezember Michael Kern und Gaby Baginski sein - Marktbühne am Kaiser-Otto-Platz.

Michael Kern präsentiert zunächst um 18 Uhr u.a. seine brandneue Single "Ich stell die Welt mit dir auf den Kopf", die Anfang Januar den Rundfunksendern zukommen wird. Ab 19 Uhr feiert dann Gaby Baginski mit dem Publikum den Start des Neujahrsmarktes.

Am Samstagnachmittag (28. Dezember, 18 Uhr)) gibt es dann gleich die zweite Neujahrsmarkt-Musikpremiere, denn Xandra Hag aus Hattingen wird ihre neue CD "Ein Schritt nach vorn" vorstellen. Danach um 19 Uhr steht Michael Morgan am Mikro.

Ausblick: Am Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr, gibt's in Steele ein Wiedersehen mit Dana Pelizaeus (unser Foto).