Musikalisch, kinderfreundlich und erlebnisreich, das ist der Steeler Weihnachtsmarkt! Vom 4. November bis zum 30. Dezember warten auf dem Kaiser-Otto-Platz und dem angrenzenden Grendplatz über 70 Aufbauten und Stände auf große und kleine Besucherinnen und Besucher.



Das absolute Highlight ist auch in diesem Jahr die Weihnachtsmarktbühne, auf der jeden Tag ein tolles Live-Programm geboten wird - umsonst und unter freiem Himmel. Hier geben sich berühmte Stars wie Olaf Henning und Jörg Bausch an den Samstagen das Mikrofon in die Hand. Aufgrund der aktuellen Situation wird allerdings die Bühne (an diesen Samstagen) von Finger Moden bis zum Holunderstübchen abgesperrt, um den Einlass kontrollieren zu können. Die kontrollierte Besucherzahl ist abhängig von den dann aktuellen Inzidenzzahlen und den behördlichen Bestimmungen.

Wechselhütten jetzt reservieren

Unter der Woche zeigen Chöre, Kindergruppen und Shantychöre ein Programm für die ganze Familie. Das detaillierte Programm sowie die genauen Maßnahmen und Auflagen der Coronaschutzverordnung, die zum Zeitpunkt des Weihnachtsmarktes gelten, werden noch bekannt gegeben. Für ein abwechslungsreiches Angebot sorgen traditionell auch die beliebten Wechselhütten: Hier können wie in den Vorjahren Kindergärten, Schulen, soziale und kirchliche Einrichtungen, Vereine, Bastelgruppen und Kreative selbst Gebasteltes, selbst Entworfenes und selbst Gebackenes tage- bzw. wochenweise anbieten. "Die Verunsicherung bei unseren Schulen und Kindergärten ist groß. Ich möchte daher alle Interessenten ermutigen, sich für eine Wechselhütte anzumelden. Die aktuellen Coronaauflagen lassen dies zu", unterstreicht Léon Finger, Vorstand des Initiativkreis City-Steele. Wer sich für eine Hütte interessiert, bekommt Kontakt per E-Mail unter alfred.greifenberg@wir-fuer-steele.de. Die beiden geplanten verkaufsoffenen Sonntage stehen auch schon fest: Am 7. November und 12. Dezember öffnen die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.