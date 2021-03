Tag 1 der Lockerungen.

Seit fast 4 Monaten war ich nicht mehr in Steele.

Auch ich habe Online gekauft, denn einige Dinge brauchten wir nun einmal

und da Alle Läden dicht waren , musste das Ein oder Andere bestellt werden.

Ansonste kaufe ich gern in Steele ein, doch das Angebot ist im Laufe der Zeit auch weniger geworden, aber man kommt zurecht.

Heute war also der langersehnte Tag, wo Einige Geschäfte öffnen durften, bzw konnten.

Es kommt ganz auf die Ladengrösse an.

Vor einigen Ladentüren warteten Menschen, um endlich hineinzudürfen.Am Eingang mussten sie wie schon in Gaststätten vor dem Lockdown, ihre Personalien und Telefonnummern auf Zetteln notieren.

Zettelwirtschaft im Jahr 2021...warum niemand die mittlerweile kostenlose Luca App nutzt, bleibt mir unklar.Die ist wirklich super und so effektiv, ich bin begeistert!

Ob Schmuckladen oder Klamottengeschäft ohne Termin geht nichts, bitte vorher anrufen und vereinbaren!

Ca.15 Minuten kann dann so ein Einkaufserlebnis dauern.

Da heißt es..beeilen.

Dafür gab es für Kodi nur eine Personenzahlbegrenzung bei DM ebenso und auch bei Rossmann war am Nachmittag ordentlich was los.

Bei DM ging Alles sehr rasch, obwohl nur 1 Kasse besetzt war.Doch ein Manko- 1.50 Meter Abstand im Kassenbereich, ist nicht einzuhalten.Die Kassiererin zieht Alles sehr schnell über den Scanner.

Am Band hinten sammeln sich die Sachen und so schnell ist niemand mit dem Einpacken!

Wir standen dann nah beeinander, denn einpacken müssen wir Alle ja schließlich noch!

Meine Schwägerin durfte ohne Termin kurz nach Ernstings, sie hat dort ihre Personalien hinterlegt und 1 Buch für ihre Enkelin erstanden, die morgen 1 Jahr wird.

Steele war eigentlich gut gefüllt wie die Verkaufszahlen sind , weiß ich natürlich nicht! .Jedenfalls konnte ich meine neue Backform und einen Topf erstehen, und einen Handfeger mit Schüppe.

Das waren Dinge die ich wirklich brauchte und ein paar Gesichtstücher und Entspannungsbäder fand ich auch.

Es tat gut mal wieder beleuchtete Läden zu sehen, nur all die Leute die im Globuscenter auf den Eintritt zum Actionmarkt standen, würden mir Angst vor Ansteckung machen.Ich sah es von Außen.

Auch vor den Banken standen die Kunden Schlange

Mein Fazit: Shoppen nach dem Lockdown- kann man machen, brauche ich aber nicht oft, denn mit FFP2 Maske und unter Zeitdruck ist es nicht toll zu shoppen!

Warten wir es ab, wie es weitergeht.

Traurig warfen wir einen Blick zu unserem Cafe..Waffeln und Cafe to Go...ne, ich muß mich schon hinsetzen können!

Auch der Italiener wo wir gern essen, geschlossen!

Erinnerungen an unbeschwerte Schlemmereien bleiben.

Alles Gute Euch Allen und gutes Shoppen ,wer es mag

Und denkt dran, immer schön vorher einen Termin geben lassen, je nachdem wo man einkaufen will.