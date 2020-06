Gestalten Sie Ihre eigene, persönliche Energiewende für Umweltschutz und Stromkosten-Minimierung im eigenen Haushalt.

BALKONKRAFTWERKE SIND AUCH FÜR MIETER IN EINER MIETWOHNUNG BESTENS GEEIGNET. SIE SIND PROBLEMLOS AUF DEM BALKON ODER UNTER EINEM FENSTER EINSETZBAR. AUSSERDEM IM GARTEN, AUF DER TERRASSE, DEM GARTENHAUS ODER AUF DEM GARAGENDACH !

Jeder kann mit seinem privaten Sonnenkraftwerk, das er einfach an der eigenen Stromsteckdose anschliesst, die eigenen Stromkosten deutlich senken.

Wir bieten, zusammen mit unseren Partnern, ein breitgefächertes Angebot an qualitativ hochwertigen Komponenten für Solarstrom- bzw. Photovoltaikanlagen jeglicher Art. Wir wollen, dass Ihre Solarprojekte erfolgreich werden und unterstützen Sie in jeder Projektphase mit unseren fundierten Erfahrungen und Kompetenzen in der Planung und Realisierung von Solarstromanlagen und der Auswahl geeigneter Komponenten.

Unser Highlight: Mini PV-, Balkon-, Solar-Anlage 630 Watt

Mini Photovoltaik- bzw. Solaranlagen werden nicht zuletzt aufgrund der steigenden Strompreise immer beliebter. Darüber hinaus bieten sie eine schnelle und einfache Möglichkeit, Umweltressourcen zu schonen und zugleich Stromkosten zu sparen.

Hauptbestandteile dieses Angebots sind 2 hochwertige poly- oder monokristalline Solarmodule und leistungsstarke Mikrowechselrichter 560 Watt.

Außerdem enthält das Paket ein 5 m Anschlusskabel, mit dem Sie Ihre Mini PV Anlage direkt an Ihr Stromnetz anschließen können sowie eine Endkappe (Male End Cap).

Dauerhaft Stromkosten reduzieren

In der Regel hat sich eine Mini PV Anlage innerhalb weniger Jahre selbst bezahlt und Sie erzielen durch Ihren eigens produzierten Strom einen Gewinn. Sie können, je nach Lage in Deutschland, mit dieser oder ähnlicher Mini PV Anlage folgende Werte erreichen:

• Stromproduktion pro Jahr: ca. 678 kWh

• Ersparnis pro Jahr: 206,32 Euro

Bei einem Balkonkraftwerk-Preis von z.B. 587.- € bezahlt sich die Anlage selber in weniger als 3 Jahren.

Möglich ist so etwas, weil Sie keine 30 Cent pro kWh Strom an den Stromlieferanten mehr zahlen sondern selbst den eigenen Strom ab ca. 6 Cent pro kWh erzeugen und direkt im eigenen Haushalt verbrauchen. Ausserdem verlieren Sie durch die normale Inflation kein Geld sondern verdienen es durch die Investition in die eigene Strom-Herstellungs-Anlage.

Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit und umweltschonender Lebensweise auf unserem Planeten. Als Spezialist für Erneuerbare Energien sehen wir Elektromobilität in Kombination mit Photovoltaik als eine sinnvolle Symbiose.

Elektrofahrzeuge können erst dann emissionsfrei fahren, wenn die Batterie aus einer erneuerbaren Energiequelle – wie die Sonne – geladen wird. Mit der Nutzung einer Solaranlage zum Aufladen Ihres E-Autos schonen Sie demnach die Umwelt und treiben zugleich die Energiewende voran.

Mobilitätskosten senken

Darüber hinaus hat die Kombination einer Photovoltaik-Anlage mit einem Elektroauto auch enorme Vorteile hinsichtlich der Mobilitätskosten. Vergleicht man die Treibstoffkosten eines Autos der Mittelklasse mit einem durchschnittlichen Dieselverbrauch von 5,3 l/100 km1 oder einem Benzinverbrauch von 6,2 l/100 km1, mit den Stromkosten, die ein Mittelklasse E-Auto wie z.B. das Model 3 von Tesla mit einem Verbrauch von 14,1 kWh/100 km2 verursacht, so ergibt sich die folgendes:

Treibstoffkosten auf 100 km

Der Umstieg auf einen elektrisch angetriebenen PKW ist bereits beim Bezugs des Ladestroms aus dem Netz, enorme Einsparungspotentiale mit sich bringt. Nutzen Sie Ihre Solaranlage zum Auftanken Ihres E-Autos, so können Sie – mit durchschnittlichen Kosten von 1,48 Euro/100 km – sogar ca. 77 % im Vergleich zu einem Diesel-PKW und ca. 83 % im Vergleich zu einem Benziner an Kraftstoffkosten einsparen.

Eine optimale Nutzung der Solarenergie für das Aufladen Ihres E-Fahrzeugs und der Stromversorgung Ihres Haushalts, erreichen Sie durch eine durchdachte Kombination aus Solaranlage, Speichersystem, Ladetechnik und intelligentem Energiemanagementsystem.

Bereits mit einer kleinen Solaranlage, wie z.B. mit einem s.g. Balkonkraftwerk, Strom für viele Kilometer produzieren



Bereits eine kleine Photovoltaik-Anlage mit 3 Solarmodulen à 315 Watt und 0,95 kWp kann Strom für eine Fahrleistung von 7234,04 km pro Jahr liefern. Eine etwas größere Solaranlage mit 10 Solarmodulen à 315 Watt und 3,15 kWp kann bereits Energie für eine Fahrleistung von 24042,55 km pro Jahr erzeugen.

Steht Ihnen eine etwas größere Fläche von ca. 33 m2 mit geeigneter Ausrichtung zur Verfügung, so können Sie mit einer 6,3 kWp Solaranlage, die aus 20 Solarmodulen à 315 Watt besteht (typisch für ein Einfamilienhaus), sogar Strom produzieren, mit dem Sie mit Ihrem E-Auto eine Strecke von bis zu 48085,11 km pro Jahr zurücklegen können.

Täglichen Energiebedarf für Ihr E-Auto durch Solarenergie decken

Die durchschnittliche Fahrleistung eines PKW in Deutschland entspricht pro Tag etwa 41 km. Mit einem Tesla Model 3, zum Beispiel, haben Sie für diese Fahrleistung von 41 km einen Energiebedarf von ca. 5,78 kWh.

Dieser Bedarf kann aus eine Photovoltaik-Anlage mit 6,3 kWp (typisch für ein Einfamilienhaus) tagsüber direkt gedeckt werden, wenn das E-Auto an der Ladesäule angeschlossen ist oder aus einem Speichersystem mit beispielsweise 10 kWh zu einem späteren Zeitpunkt bezogen werden.

Ist der Speicher voll geladen, so stehen Ihnen nach Versorgung des E-Autos mit den für 41 km verbrauchten 5,78 kWh noch 4,22 kWh zur Verfügung.

Bei einem typischen Nachtverbrauch von ca. 600 Watt (sog. Grundlast) kann ein Einfamilienhaus mit dem verbleibenden Strom von 4,22 kWh noch ca. 7 Stunden mit der durch den Speicher zur Verfügung gestellten Solarenergie versorgt werden.

Zusammengefasst macht der Energiebedarf eines E-Autos für 41 km nur ca. 31 % des durchschnittlichen täglichen Ertrags einer Solaranlage mit 6,3 kWp aus (beispielhaft bei einem Verbrauch von 14,1 kWh/100 km eines Tesla Model 3).

Täglichen Kilometerbedarf E-Auto mit eigenem Strom decken

Enorme Vorteile durch Kombination von Solarenergie und E-Auto

• Kostenfrei Solarstrom tanken und Mobilitätskosten senken

• Eigenstromverbrauch steigern und Rentabilität Ihrer Solaranlage erhöhen

• Klimafreundlich fortbewegen und die Umwelt schonen

• Solarstrom aus eigener Herstellung tanken und mit Freude fahren

Wir beraten Sie, zusammen mit unseren Partnern, zu einer optimalen Kombination aus Solaranlage, Ladestation und Speichersystem und übernehmen eine fachgerechte Installation aller Komponenten.

Sie haben bereits eine Photovoltaik-Anlage ?

Kein Problem – gerne beraten wir Sie auch zu einer Erweiterung Ihrer Solaranlage mit Ladestation für Ihr E-Auto und einem passenden Speichersystem.

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihren Anruf! Gerne können Sie uns aber auch eine E-Mail schreiben oder unser Kontaktformular nutzen – wir setzen uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung!

Eigener Solarstrom: 14,1 kWh x 10,48 ct/kWh* = 1,48 Euro/100 km

Strom aus dem Netz: 14,1 kWh x 30,43 ct/kWh** = 4,29 Euro/100 km

Mittelklasse Diesel: 1,252 Euro x 5,3 l = 6,64 Euro/100 km

Mittelklasse Benzin: 1,448 Euro x 6,2 l = 8,98 Euro/100 km

Hinweise

* Zugrunde gelegt ist die Einspeisevergütung für Anlagen bis 10 kWp in 08/2019 (10,48 ct/kWh) (Quelle: solarwirtschaft.de)

** Zugrunde gelegt ist ein Strompreis von 30,43 ct/kWh (Quelle: bdew.de)

Quellenangaben

1 Quelle Kraftstoffverbrauch Mittelklasse Benzin, Diesel: adac.de, pkw-label.de

2 Quelle Stromverbrauch Tesla Model 3: elektroauto-news.net

3 Quelle durchschnittliche Fahrleistung eines PKW in Deutschland: statista.de

4 Quelle Kraftstoffpreise: adac.de

