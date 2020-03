28.03.2020...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Bei diesem Wetter wo wir alle zuhause bleiben , weil es zur Zeit für alle das Beste ist...

Erfreut sich die kleine Celine...Den Namen hat sie von der kanadischen Sängerin Celine Dion...im Garten...dort hat sie eine Menge zu erkunden...Sie ist die Neugierige von den Zweien...Die kleine Panina...Der Name stammt von der russischen Schauspielerin Palina Rojinski...Die kleine Panina ist die Ängstliche...sie versteckt sich immer...die sind beide noch sehr jung...das wird sich mit der Zeit noch legen...Wenn es was Neues gibt...Ich halte euch auf dem Laufenden...Bleibt gesund nicht nur in dieser Zeit...wie immer liebe grüße aus essen-süd bodo