18.01.2021...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Mein Bürostuhl ist schon seit längerem kaputt...Druckfeder fährt immer von alleine runter...Reinigen hat nichts gebracht...Also habe ich eine neue Druckfeder bestellt...kam heute...Habe mir das einfacher vorgestellt die einzubauen...war aber nicht so einfach...die saß ziemlich feste im Stuhl...Mit Hammer (Gummihammer) und Zange, K40, Schraubstock habe ich es dann geschafft...Das zusammen bauen ging schnell...jetzt ist alles wieder in Ordnung...Druckfeder kostet so um 10,00€...Der Stuhl war teuer...war erst 5 Jahre alt...