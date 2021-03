Unsichtbare Arbeit - Warum der mental load Frauen um die Karriere bringt

Game Changer. Das Motto des diesjährigen Equal Pay Day könnte kaum besser zum Thema mental load passen, denn was die Verteilung von Haus- und Sorgearbeit angeht, spielen wir nach veralteten Regeln. Spätestens dann, wenn das erste Kind geboren wird, tun Eltern das, was ihre Eltern vor ihnen getan haben: Väter machen Karriere, Mütter machen Haushalt.

Fast alle Mütter kennen die bleierne Erschöpfung und das Gefühl, den Kopf immer voll zu haben. Genau dieses Gefühl ist unser mental load. Das

Fatale: Studien zeigen, dass die Verteilung von Erwerbs- und Hausarbeit nach der Geburt oft fürs ganze Leben gilt. Die Übergangslösung, bei der Frauen ihre Karriere auf Eis legen, wird zum Dauerzustand wider Willen.

Die Spielregeln sind vermeintlich so alt wie die Menschheitsgeschichte und es wird höchste Zeit, sie neu zu definieren.

In ihrem Vortrag geht Susanne Maier den Fragen auf den Grund, wieso der mental load allzu oft an Frauen hängen bleibt, wie er sich auf Privat- und Berufsleben auswirkt und nicht zuletzt, was wir ändern können (und müssen) damit Männer und Frauen echte Chancengleichheit bei der Verwirklichung zwischen Familie und Karriere haben.

Zur Referentin:

Susanne Maier studierte Geschichte und Sprachwissenschaften in Freiburg und Erlangen und beschäftigte sich in beiden Fächern mit der Frage, wie gesellschaftliche Gegebenheiten und Sprache den Alltag der Menschen beeinflussten. Spätestens als sie selbst im Studium Mutter wurde und mit ihrem Mann die Care-Arbeit gerecht verteilen wollte, merkte sie, auf welche Hürden Familien mit diesem Wunsch nach wie vor stoßen. Seither schreibt sie auf ihrem Instagram-Account @mamamitintuition über den Druck auf Mütter, mental load und vieles mehr. Sie engagiert sich ehrenamtlich für einen erfolgreichen Wiedereinstieg von Müttern nach der Elternzeit und arbeitet als Referentin für Gleichstellung an einer deutschen Hochschule.

TERMIN:

Mittwoch, der 10. März 2021 um 19:30 Uhr

per Zoom

ANMELDUNG:

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis zum 09.03.2021 an

gruener@bpw-essen.de.

FOTOS:

