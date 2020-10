Wiehern vor Wut! Ab der Nachkriegszeit 1948, bei allen Wettern, Blitz, Donner – ist Martinszug Muss in Essen-Schonnebeck. Ein fieser, mieser Corona-Virus macht den anziehendsten Zug 2020 mit 5000 Beteiligten kaputt. Wehklagen? Wehmütig schaut Siegfried (Sigi) Brandenburg, Ratsherr, Mitorganisator des Riesenumzugs zurück – nicht nur…

Geburt des Schonnebecker Martinszuges

„Just nach der Währungsreform 1948 wurde auf Anregung von dem Apotheker Müller in der Gaststätte zur Post ein überparteilich, überkonfessioneller Martinsausschuss ins Leben gerufen. Müller war Rheinländer – kannte von dort die Martinszüge. Ziel der Gründungsmitglieder, Schonnebecker Kinder, ohne Ansehen der Religionszugehörigkeit, nach Kriegsjahren eine Freude zu bereiten. Durch Haus- und Geschäftssammlung, Verkauf von Martinbrezeln in den Schulen, Kindergärten, wurde Geld zusammengetragen. Am 11. November 1948 konnte der erste Martinszug durch die Straßen von Schonnebeck ziehen“, ein Auszug aus der Historie…

25 lebende Gänse beim St. Martinsumzug

Anziehend waren stets die Umzüge. Durch große Spendenfreudigkeit konnte jedem Kind, Schulen, Kindergärten kostenlos Brezel geschenkt werden. Aufsehen erregten später 25 lebende Gänse, im Käfig mitgeführt, die in Schulen verlost wurden. 1971 wurden nur noch gefrorene Gänse bzw. Puten zur Auslosung gebracht.

1959 wurden Martinsmantel, Martinshelm angeschafft. In Gaststätten Sammelbüchsen aufgestellt; Dank gilt auch der Vereinigung „Vereine an einem Tisch“.

„Ein Hoch auf die damalige Kaufmannschaft mit mehreren wechselnden Vorsitzenden“, resümiert Sigi Brandenburg, Vorsitzender des Martinsausschusses Schonnebeck mit Team seit 1990. „Es kann bei so einem Umzug alles passieren.

Hüne ersetzte ein Pferd

Vor Jahren hatten wir kein Pferd. St. Martin lief als Reiter zu Fuß über fünf Kilometer; ein Hüne, über zwei Meter, mit übergroßem Umhang. Die Leute akzeptierten auch das.“

Zur Gegenwart. Brandenburg bilanziert zum Martinsumzug 2020: „Nach den Vorschriften der Verwaltung können wir zwar einen Umzug mit 5000 Anhängern machen, der nicht anfangen und nicht enden darf.“



Umzug mit 5000 Zuschauern darf nicht anfangen - nicht enden

Klartext: „Die Zeremonie auf dem Marktplatz. Der zwar fast so groß ist wie der Frohnhauser Marktplatz – es wird für Corona-Bestimmungen aber zu eng. Pro 50 Teilnehmer ist ein Ordner Pflicht. Unter diesen Umständen schafft die Verwaltung nicht 66 Ordner.

Wie wurde bisher der Mega-Martinszug Schonnebeck finanziert? „Nur durch Losverkauf, Tombola und Standgebühren wie u. a. Suppen-Küche, Grill, Bierstände, Waffeln, Fahrgeschäfte. Jedes Kind bekam im Grundschulalter einen kostenlosen Martinsbrezel.

AUS. Durch Corona! Schulen, Schüler, Kinder, Bürger, ALLE sind sehr traurig, dass diese tolle Tradition ausfällt.“

Sigi Brandenburg verspricht: „2021 wird der Martinsumzug doppelt so groß weitergeführt!“

Corona verschwinde schnellstens, ewig!