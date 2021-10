Es gibt immer noch Menschen, die nicht glauben, dass für viele Kinder warmes Mittagessen nach Schulschluss daheim ein „Traum“ bleibt. Deshalb gründete Prof. Dr. Erlinger 2004 den Förderverein „Achilles“ in Essen-Frohnhausen; um dem Jugendhaus/Apostelkirche, Essen, ideell und finanziell zur Seite zu stehen. Auch jetzt in Corona-Zeiten?



Wenn Not nach Rettung schreit handelte auch dm spontan seit 2014

Geboren wurde die Sozialhilfe dm „HelferHerzen“ (wir berichteten). Schon mehrmals ermöglichte die Leiterin der Essener dm-Filiale Frohnhausen, dass Achilles für das Aposteljugendhaus e.V. dort aktiv wurde durch unterschiedliche Aktionen.

Tatsache aber, dass die Mittel für Kinder- und Jugendarbeit nur durch Arbeit des Achilles Fördervereins zu Teilen aus eigener Kraft aufgefangen werden. Zunehmend wird es schwieriger für das Achilles-Team – aus Vorstand und freiwilligen Helfern – genug Euro zu generieren, um die spannenden Aktionen des Jugendhauses zu finanzieren. Zumal das Haus lange Zeit, Corona-bedingt, dicht war.

Hurra! Achilles ist wieder da!

Wie und wo? Just mal wieder im dm-shop, Frohnhauser Straße. Rückblende: So ermöglichen Vorstandsmitglieder, u. a. Heidi und Olaf Eickmeier und Tochter, schier Unmögliches: Sie backen Zuhause Plätzchen, wecken Marmelade ein, malen Karten… Verkaufen ihre Schätze u. a. auf dem Frohnhauser Markt, bei Aktionen auf Gemeinde-, Stadtteilfesten, um kostenlos warmes Essen, Aufgabenbetreuung für Kinder anzubieten.

Teamwork in Essen-Frohnhausen

Jetzt überraschten Eickmeiers mit Kacheln im dm-markt. Teamwork ist hier der Magnet: Kerstin Palluch, Leitung Stadtteilbüro, Mülheimer Straße und Janna Klompen, Stadtteilmoderatorin, überließen dem Achilles-Team von der Ferien-Aktion „Malen in drei Parks“ circa 70 bemalte Kacheln; bepinselt von Kindern, Erwachsenen. „Es geht nach Gebot. Wir machen keine festen Preise,“ betont Heidi. Begeisterung bei Dorothea Abend. Als sie die bunten Kacheln erblickt, den Grund erfährt, schnappt sie sich spontan eine Blumen-Kachel. „Die ist wunderschön. Wichtig, dass für Schulkinder von Achilles weiter gesorgt wird.“ Zustimmung von Roswitha Cremer, stellv. Filialleiterin. „Eine sehr gute Sache, da es um Hilfe für Jugendliche geht.“

Hut ab, dass es so Ausnahmemenschen wie die Achilles-Freunde gibt. Doch schade, nicht alle Kacheln wurden „eingesackt“. Aber die selbstlosen Achilles-Freunde garantieren: „Wir finden bald Abnehmer. Vielleicht auf dem Frohnhauser Markt.“

Knaller: Der Kachel-Erlös geht wieder zu 100 % an das Aposteljugendhaus.