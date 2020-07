Ein Wahnsinnsvölkchen werkelt im Gemeinschaftsgarten hinter dem MGH, Frohnhausen. Mucki-Männer mit zupackenden Frauen schlagen wuchtig den Hammer auf den angekokelten Baumstamm. Schweiß tropft. Lob, Lohn winken. Denn bald sind Pizzaflitzer, Bäckereien ADE. Mittendrin, zum Knuddeln, wuselt Karl Heinz, der Labrador von Patrick, Sozialarbeiter…

Der Reihe nach. Jonas Milker, Erzieher, meldete sich bei uns: „Es gibt was Neues“. Nix wie hin.

Denn nach dem Projekt mit Bucky’s Geodome – Kuppelgewächshaus – dafür gab’s von der Stadt 1000 Euro – folgt das nächste Power-Projekt. Jonas mit Mannschaft jubelt: „Ein Lehmofen, in dem man Flammkuchen, Brot, Pizza backen kann. Nachbarn können mit leckerem Sauerteig hier hinkommen. Stunden vorher muss der Ofen angeheizt werden dann schieben wir alle unsere Teige in den Ofen, backen den ganzen Tag Brote…“

Doch vor dem Heizen sind Köpfchen und Kraft gefragt. Da ackern zusammen u. a. Studenten, Bauingenieur, Lehrer, die promovieren, Architektin, Historiker, Sozialarbeiter. Alle jung, tatkräftig, interessiert am gemeinsamen Ofen-Bau. Ihr Wissen? „Durch Bücher, Internet, Empfehlungsberichte, selbst beigebracht. Viel selbst geplant, selbst gezeichnet.“

Der Grill steht bereits!

Doch der Lehm-Ofen ist ‚ne ganz heiße Herausforderung. Einer moniert: „Der Stein ist gerissen.“ Zack, Lehm wird angerührt, in die Fuge geschmiert. Warum sind die zwei Baumstämme angekokelt? „Damit konservieren wir das Holz. Normalerweise macht man ein Fundament. Aber wir wollen nur mit Naturprodukten arbeiten“, sagt Tim, Bauingenieur.

Richtfest folgt!

Die Truppe arbeitet nicht nach Augenmaß sondern mit der Wasserwaage. „Die Balken müssen in einer Linie stehen, damit das Dach funktioniert“, bestätigt Darius, Bauingenieur.“

Man merkt, es macht allen ungeheuren Spaß. „Hier können wir uns austauschen, Probieren und Lernen.“ Richtig! Richtfest wird riesengroß demnächst gefeiert!

Aktuelles zur kleinen Hühner-Farm. „Heute retteten wir wieder Hühner vor dem Schlachten aus „Hühnerrettung NRW“, Mülheim“, strahlt Jonas. „Aktuell haben wir zehn Hennen, einen Hahn“. Als hätte der Gockel alles verstanden kommt im Minutentakt: Kikeriki...