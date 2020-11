Das beliebte Frohnhauser Seniorenzentrum, Möserstraße, ist seit 2019 in aller Augen. Aufregung, als Männer in Schutzanzügen Platten abmontierten. Ja, asbesthaltige Bauteile wurden bis 1990 verwendet - hier waren die Schadstoffe allerdings gebunden. Ach du liebe Güte - was tun? Die Arbeiten wurden fachgerecht, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Abriss ferner wegen Einzelzimmer-Auflage. Jetzt der Hammer! Was keiner glaubte, klappte. Denn trotz Corona gelang der erste Bauabschnitt fast Termin-gerecht; mit Umzug der älteren Menschen, die happy sind im neuen Heim.



Gisela Schilling, 83, gestern glücklich: „Ich freue mich so, dass hier alles so schön ist. Die herrliche Parkanlage…“

Einrichtungsleiter Arndt Schneider lief Marathon am Einzugstag von 32 Bewohnern/Bewohnerinnen im frisch duftendem Bau; er bewies Nervenstärke, klasse Kondition, mit toll eingespieltem Team.

Architekt ist Dipl.-Ing. Peter Lammsfuß, Bochum. Bauherr: adolphi-Stiftung gGmbH. Wir sprachen mit Prokuristin Angelika Görlich, Ltg. Einkauf/Gebäudemanagement, über den ersten fertigen Bauabschnitt, neuer Eingang Onckenstraße; sehr günstig - wegen Haltestellen - Bus, Straßenbahn.

Lasst Blumen sprechen - auf den Fluren

Auf den hellen Fluren herrscht Gewusel. Riesige Pflanzen schleppt Deutschlands bekanntester Markt-Blumenhändler Jürgen (Dobiasch). „Ich mach hier Außen- und Innenbepflanzung.“ Er trägt Riesenpflanzen ins Haus. „Raphis-Palmen, Euphorbia-Kakteen…“ Wie ein alter Lateiner kennt er alle seine Blumen. Strahlt, schleppt, schwitzt…

Frau Görlich, wie funktioniert der Umzug in der Corona-Pandemie?

„Der Einrichtungsleiter entwickelte das Konzept, bei dem die Corona-Regeln Berücksichtigung fanden. Von der Möserstraße zur Onckenstraße ziehen 32 Bewohner-/innen – von der Töpferstraße (Umzug vor Monaten) zur Onckenstraße jetzt 48 Bewohner-/innen.“

Allgemeines zum neuen Haus?

„Im 1. Bauabschnitt wurden 80 Zimmer erstellt. Die Zimmer sind rd. 16 qm; verfügen über ein eigenes barrierefreies Bad mit moderner Ausstattung. Mit Niederflurbett, Nachtschränkchen, Kleiderschrank, Sideboard, Tisch, zwei Stühlen möbliert. Jeder Wohnbereich verfügt über einen großen Aufenthaltsbereich mit Küche und einem Wohnzimmer. Hieran schließen sich großzügige Terrassen an. Zudem hat jede Etage eine gemütlichen „Panoramabereich“ mit Blick über dem Haupteingang auf die Onckenstraße. Das Haus verfügt über eine Wäscherei und eine Großküche. Das Gebäude ist an das Fernwärmenetz angeschossen.“

Wie hoch sind die Baukosten für den neuen Baukomplex?

“Insgesamt werden 18 Mio. Euro investiert. Hierbei ist der 2. Bauabschnitt mit zusätzlichen 13 Einzelzimmern, 13 Kurzzeitpflegeplätzen und 29 Wohnungen mit Service für Senioren inkludiert. 26 Bewohner bleiben in der Töpferstraße, wohnen dort bereits.“

Übrigens, der 2. Abriss des Altbaus, Möserstraße, erfolgt schon Ende November.