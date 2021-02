Die Offene Ganztagsschule (OGS) der Gemeinschaftsgrundschule in Fröndenberg zählt zu den Gewinnern der Initiative „Spielen macht Schule – auch am Nachmittag“ und erhält eine komplette Spielwarenausstattung. Die Initiative richtet sich speziell an Einrichtungen, die eine Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder anbieten. So wird das klassische Spielen gefördert, denn spielen macht schlau.

In der Vergangenheit hat die Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg nach dem Gewinn eines Spielepaketes der Initiative „Spielen macht Schule“ ein Spielezimmer für alle Schüler eingerichtet. Nun hat sich auch die OGS der Schule bei der Initiative beworben und ein Spielepaket mit mehr als 100 Spielen erhalten. Die Spiele werden altersgerecht in vier mobilen Wagen aufgeteilt und in den vier Jahrgangsstufen zum Spielen zur Verfügung gestellt.

Freude auf den Regelalltag

Die Erzieher haben sich die Zeit genommen, um sich mit den neuen Spielen vertraut zu machen, und können so direkt mit den Spielen im Alltag starten. Das OGS-Team der Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg freut sich auf die Zeit, wenn der Regelalltag in der OGS startet und es gemeinsam mit den Kindern die neuen Spiele entdecken kann.