Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation hat die Stadt Fröndenberg/Ruhr entschieden, die für dieses Jahr geplanten Kabarettveranstaltungen in der Kulturschmiede vollständig abzusagen. Die Kulturschmiede als Veranstaltungsort bietet nicht den ausreichenden Platz, die notwendige Bestuhlung unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften zur Verfügung zu stellen. Auch die Ersatztermine für Sascha Korf und The Voice of Schnöttentrop finden nicht statt.

Die Eintrittskarten und die Abokarten für die Vorstellungen können bei Einreichen eines Formulars bei der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Bahnhofstraße 2, per Überweisung erstattet werden. Weitere Informationen sowie das Formular stehen auf www.Froendenberg.de online zur Verfügung.

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat ein alternatives Kulturprogramm zusammengestellt. So konnten einige der bereits gebuchten Künstler für ein neues Veranstaltungsformat gewonnen werden. „Onlive.Comedy“ heißt die Veranstaltungsreihe in der Kulturschmiede und ermöglicht an vier verschiedenen Terminen bis zu 46 Personen einen kabarettistischen Abend vor Ort zu erleben. Es wird zusätzlich ein Livestreaming geben, um auch von zu Hause die Teilnahme an den Veranstaltungen zu ermöglichen. Unter anderem werden Desimo am 17. September und Sascha Korf am 8. Oktober als auch Archie Clapp am 19. November ihre aktuellen Programme zeigen. Die Künstlerin Sia Korthaus zeigt ihr Weihnachtsprogramm am 17. Dezember 2020 passend zur Adventszeit. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr.

Die Eintrittskarten für die "Onlive.Comedy"-Termine gibt es ab sofort in der Tourist-Information der Stadt Fröndenberg/Ruhr sowie an allen bekannten Pro Ticket Vorverkaufsstellen (www.vorverkaufsstellen.info)