Aktuelle Entwicklungen rund um den Coronavirus aus dem Kreis Unna.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) übernimmt: Sie hat am 7. April in Lünen ein Behandlungszentren und am 8. April ein weiteres Behandlungszentrum in Unna eröffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.kvwl.de/coronavirus.

Die beiden Einrichtungen der KVWL lösen die von der Kreis-Gesundheitsbehörde eingerichteten und betriebenen Abstrich-Stellen in den beiden Städten ab. Parallel zur Schließung dieser Abstrich-Stellen schaltet der Kreis am Donnerstag (9. April) die zur Vereinbarung eines Testtermins geschaltete Hotline ab.

Weiterer Todesfall in Fröndenberg

Am Mittwoch (8. April) wurde der Kreis-Gesundheitsbehörde ein weiterer Todesfall gemeldet. Am 7. April verstorben ist eine 83-jährige Bewohnerin des Schmallenbachhauses in Fröndenberg. Insgesamt sind im Kreis Unna (Stand 8. April, 15 Uhr) 418 Personen infiziert, alleine 95 in Fröndenberg. Von den zehn Verstorbenen stammen sechs aus Fröndenberg.