Die Stadt Fröndenberg/Ruhr weist auf eine Informationsveranstaltung für arbeitslose Menschen hin. Eine Arbeit zu haben bedeute weit mehr als nur den Lebensunterhalt finanzieren zu können. Zu arbeiten heißt, am gesellschaftlichen und sozialen Leben teilzuhaben. Arbeit präge die persönliche Identität und das Selbstwertgefühl.

Im Umkehrschluss stürze Arbeitslosigkeit Menschen oftmals in eine schwere Krise mit psychischen Folgen wie Unzufriedenheit, Verzweiflung, chronischem Stress bis hin zur Depression. In Fröndenberg gibt es nun ein neues, vom Jobcenter und der Arbeitsagentur gefördertes Angebot, dass arbeitslose Menschen bei der Bewältigung ihrer belastenden Lebenslage unterstützt.



Unterstützende Beratung

Ilona Degenhardt, Gesundheitscoach, und Mathias Schiemann bieten im Auftrag des Bildungsinstitutes für Soziales und Gesundheit eine unterstützende Beratung an. Dabei geht es um die Lösung gesundheitlicher Probleme, um die Entwicklung beruflicher Möglichkeiten genauso wie um die Hilfestellung bei Behörden und Ämtern. Eine erste Infoveranstaltung findet am Mittwoch, 18. März, im Allee-Café, Winschotener Str. 2-4, ab 14.30 Uhr statt. Kaffee und andere Getränke sind an diesem Nachmittag kostenfrei.