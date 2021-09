Das man immer wieder etwas dazu lernen kann, davon überzeugte Konditormeisterin Astrid Behmenburg, die 12 ehrenamtlichen Backfrauen des Dorfcafé Buntes Sofa. Das Backteam um Antje Riesenberg wird auch nach tausenden gebackenen Kuchen und Torten, nicht müde sich neue Rezepturen und Techniken anzueignen. So wurde in der Lehrküche des Treffpunkt Windmühle einen ganzen Tag lang an der Ausweitung des Tortenangebots gefeilt an deren Ende eine Pfirsich Sahne Torte mit Marzipan Schoko Decke stand. Als Dankeschön für die Lehrstunde überreichte die 2. Vorsitzende Birgit Fuchs der Meisterin ihres Fachs, Asdrid Behmenburg, einen Blumenstrauß.