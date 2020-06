Die Tücken der Großstadt wurden gestern Vormittag. 24. Juni. 2020 fast einem Entenküken in Bulmke-Hüllen zum Verhängnis.

Gemeinsam mit der Entenmama und seinen Geschwistern, wollte es die Hohenzollernstraße überqueren und übersah dabei einen Gully Deckel. Es rutschte durch die Gitterstäbe in den darunterliegenden Kanalschacht.

Eine aufmerksame Bürgerin bemerkte das Unglück und verständigte die Feuerwehrleitstelle. Geistesgegenwärtig sammelte sie zudem die anderen Küken in einem Korb ein und wartete auf das Eintreffen der Einsatzkräfte der Altstadtwache.

Diese öffneten den schweren Gully Deckel und fanden das Jungtier tief unten im Schacht vor. Glücklicherweise verharrte es dort und lief nicht weiter in das Abwasserrohr.

Mit einem beherzten Griff konnten die Feuerwehrmänner das unverletzte Tier befreien.

Im nahegelegenen Bulmker Park entließen sie die wieder vereinte Entenfamilie in die Freiheit.